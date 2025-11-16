Мать обезглавленного в Москве мальчика лечилась у психиатра
Mash: мать найденного в московском пруду мальчика состоит на учете у психиатра
Мать убитого мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду, состоит на учете у психиатра. Об этом написал Mash.
По данным канала, 31-летняя Елена неоднократно проявляла агрессию, соседи жаловались на ее поведение, отмечая употребление запрещенных веществ и жестокое обращение с ребенком.
Также сообщается о наличии у женщины слуховых и зрительных галлюцинаций. В Подмосковье она приехала из Пензенской области вместе с шестилетним сыном.
По данным источника РЕН ТВ, обезглавленное тело ребенка обнаружили в Балашихе — его нашли на балконе. Предварительно, мальчика убил сожитель матери, которая в момент событий, возможно, находилась в состоянии наркотического опьянения.
Ранее сообщалось, что голову ребенка нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.