Мать обезглавленного в Москве мальчика лечилась у психиатра

Mash: мать найденного в московском пруду мальчика состоит на учете у психиатра

Мать убитого мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду, состоит на учете у психиатра. Об этом написал Mash .

По данным канала, 31-летняя Елена неоднократно проявляла агрессию, соседи жаловались на ее поведение, отмечая употребление запрещенных веществ и жестокое обращение с ребенком.

Также сообщается о наличии у женщины слуховых и зрительных галлюцинаций. В Подмосковье она приехала из Пензенской области вместе с шестилетним сыном.

По данным источника РЕН ТВ, обезглавленное тело ребенка обнаружили в Балашихе — его нашли на балконе. Предварительно, мальчика убил сожитель матери, которая в момент событий, возможно, находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что голову ребенка нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.