Обезглавленное тело ребенка нашли в квартире в Балашихе

Обезглавленное тело ребенка, голову которого нашли ранее в пруду, обнаружили в квартире в Балашихе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Тело обнаружили на балконе одной из квартир. По предварительной версии, мальчика мог убить отчим, находившийся под наркотическим опьянением. Мать ребенка также подозревают в злоупотреблении наркотиками.

Предположительно, отчим нанес ребенку несколько ударов, от чего мальчик скончался. После этого мужчина отрезал голову ножовкой и спрятал тело на балконе. Правоохранители эти данные пока не подтвердили.

О пропаже ребенка заявила бабушка. Голову обнаружили в Гольяновском пруду. По оценкам экспертов, ребенку было от семи до 10 лет, его смерть наступила два дня назад. На месте преступления работают следователи.