Сегодня 15:11 Рюкзак с головой школьника выловили в Гольяновском пруду: что известно Жительница Гольяново, где нашли голову ребенка, рассказала о слухах про маньяка 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Происшествия

Уголовное дело

Дети

Школьники

Полиция

Москва

В Москве обнаружили отрезанную голову школьника. Останки мальчика спрятали в рюкзаке. Рассказываем все, что известно о ЧП на данный момент.

Останки тела выловили из Гольяновского пруда на востоке столицы. Предположительно, убитому от семи до 10 лет. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места жуткой находки. Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

На востоке Москвы в Гольяновском пруду в пакете обнаружены останки человека. На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств и принятие по данному факту процессуального решения на контроле в прокуратуре. Прокуратура Москвы

Пруд обследуют водолазы — других фрагментов тела мальчика пока не нашли. Следователи и криминалисты допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства жестокой расправы над ребенком. По предварительным данным, останки в пруду заметил рабочий, который занимался реконструкцией набережной. Как стало известно 360.ru, он уже дал показания полиции.

Как сообщили местные жители в Сети, в районе никто из детей не пропадал. «Место очень странное, пруд обмельчал, там воды по колено. Как-то неразумно что-либо там оставлять. Лес ведь рядом. Скорее всего, по-срочному было, раз до леса не успели дойти. Ужасно и страшно», — писала в одном из чатов местная жительница. Предварительная причина смерти ребенка, найденного в Гольяновском пруду, — асфиксия, сообщила Baza. На шее мальчика обнаружены следы и гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. С момента смерти прошло более двух суток. Одна из местных жительниц рассказала 360.ru, что на днях видела брошенный у лавки самокат и плюшевого медведя. Возможно, они принадлежали убитому мальчику.

Девушка Юля призналась в беседе с 360.ru, что ей страшно жить в этом районе.

Честно говоря, райончик криминальный, как-то боязно здесь уже жить. <…> Вообще, я слышала, что у нас тут завелся маньяк, который нападает со спины. Я сначала думала, что это слухи. Но, по всей видимости, нет. Юля местная жительница

Житель Гольянова Дмитрий добавил, что ситуация его шокировала и напугала. «Хочу, чтобы побыстрее нашли преступника и наказали», — добавил он.