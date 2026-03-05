Появилось видео допроса жителя Подмосковья по делу о поджоге сотовых вышек

Суд арестовал жителя Подмосковья, подозреваемого в поджоге оборудования сотовой связи в Ногинске и Балашихе. Видео беседы с задержанным опубликовало УФСБ России по Москве и Московской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, мужчину 1996 года рождения задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму совместно с полицейскими МУ МВД России «Ногинское» при взаимодействии с ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый действовал по указанию неизвестного куратора, который связывался с ним через мессенджер. Мужчина перелез через ограждения двух вышек связи на территории Богородского округа и Балашихи, обложил кабели ветошью, пропитал их керосином и поджег.

Свои действия он снимал на видео и отправлял заказчику. За выполненное задание, как уточнили в полиции, ему заплатили 39 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД напомнили, что подобные действия квалифицируются как особо тяжкое преступление, за которое может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сегодня у станции метро «Павелецкая» в Москве загорелась вышка сотовой связи. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

В ноябре в Санкт-Петербурге суд отправил под арест местную жительницу по подозрению в поджоге оборудования вышек сотовой связи.