Студентку из Петербурга арестовали за поджог оборудования сотовых вышек

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест до 18 января 2026 года местную жительницу Арину Лыкову по подозрению в поджоге оборудования вышек сотовой связи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, Лыкова в ночь на 18 ноября нанесла легковоспламеняющуюся жидкость на распределительные щиты базовых станций сотового оператора и подожгла ее.

Повреждения получили объекты около Понтонного проезда и улицы Танкистов, на улице Межевой в Колпино и в поселке Шушары.

Силовики задержали Лыкову по подозрению в преступлении по статье «Диверсия». Ходатайство следствия об аресте она оспаривать отказалась.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что задержанная учится на пятом курсе одного из университетов. Девушка призналась, что ей угрожали и вынудили совершить поджоги, обещая привлечь по статье за финансирование спецслужб Украины.

Ранее в Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи.