Вышка сотовой связи загорелась у станции метро «Павелецкая» в Москве

У станции метро «Павелецкая» загорелась вышка сотовой связи. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Начали тлеть провода на протяжении двух погонных метров, загорелась мачта ретранслятора.

Столб высотой около 20 метров наклонился, около вышки начали убирать технику. Тушить пожар водой нельзя, так как вышка находится под напряжением.

Из-за пожара сотрудники ГАИ перекрыли три полосы. Сведений о пострадавших не поступало. Зацепский вал окутан дымом, движение транспорта затруднено.

Позже произошло полное самозатухание, но на высоте стали искрить провода. К работе приступили элетрики.

Около 21:30 спасатели отчитались о ликвидации возгорания.

