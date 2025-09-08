Появились кадры задержания планировавшего теракты азербайджанца в Ставрополе

Появилось видео с задержанием азербайджанца в Ставрополе, который собирался по заданию украинских кураторов совершить теракты. Кадры предоставил ЦОС ФСБ России.

По данным силовиков, подозреваемый намеревался собрать несколько взрывчаток, чтобы совершить теракты в Ессентуках и Ставрополе. Взрывы должны были произойти в зданиях силовых ведомств.

Следователи изъяли у задержанного компоненты для изготовления СВУ, средства связи и электронные носители информации, на которых были доказательства его деятельности в интересах Украины.

Также во время проверки стало известно, что подозреваемый ранее служил в спецподразделениях ВС Азербайджана. Против него возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

