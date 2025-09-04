ФСБ задержала в Херсонской области подозреваемого в шпионаже украинца

Силовики в Херсонской области задержали украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу ВСУ. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным следствия, задержанный систематически передавал куратору сведения о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники с целью диверсий на территории России.

«Установлено, что злоумышленник посредством интернет-мессенджера WhatsApp* был завербован сотрудником Службы безопасности Украины», — заявили в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело о Шпионаже. При обыске в его доме нашли телефон с перепиской с куратором. Сейчас подозреваемый под арестом. Другие обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее суд приговорил жителя Запорожской области Николая Джоса к пожизненному за шпионаж и участие в диверсионном сообществе. Он по заданию куратора передал Украине координаты расчета ПВО.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.