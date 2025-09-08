Планировавшего теракты с самодельными бомбами азербайджанца поймали в Ставрополе

Гражданина Азербайджана, планировавшего по заданию украинских кураторов совершить теракты на территории России, поймали сотрудники ФСБ. Задержание провели в Ставрополе, уточнили в ЦОС ведомства.

По данным ФСБ, преступник планировал собрать несколько взрывных устройств для терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.

«В ходе следственных действий у террориста изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие сведения, изобличающие его противоправную деятельность в интересах украинской терорганизации», — добавили в ЦОС.

При проверке также выяснилось, что ранее мужчина служил в спецподразделениях ВС Азербайджана. Сейчас против него возбуждено дело о приготовлении к теракту.

В конце августа сотрудники ФСБ задержали в Дагестане иностранца Ядуллу Руфуллаева, работавшего на СБУ и пытавшегося вывезти в Азербайджан похищенные секретные документы о российском ВПК.