Появились кадры транспортировки задержанного шестого беглеца из липецкой ИК-2

«Известия» опубликовали видео с шестым беглецом, которого везут обратно в ИК-2

Появилось видео с последним задержанным беглецом из липецкой исправительной колонии № 2, которого этапируют обратно в ИК. Кадры оказались в распоряжении «Известий» .

На кадрах шестого беглеца, предположительно, везли обратно в колонию. Мужчина на ломаном русском языке назвал свое имя и фамилию, дату рождения и статьи, по которым был осужден.

Задержанным преступником оказался уроженец Узбекистана Тургун Абдуллаев. По предварительной информации, правоохранители нашли его в заброшенном доме в поселке совхоза Песковатский в Липецкой области, где он прятался. Мужчина планировал сбежать из России.

В ИК-2 он отбывал срок по статьям за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Ранее региональный СК сообщил о предъявлении обвинений в халатности начальнику цеха липецкой ИК-2 и начальнику Центра трудовой адаптации осужденных этой же колонии.

Заключенные сбежали через подкоп, который нашли на территории исправительного учреждения.