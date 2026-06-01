Появились кадры из дома лидера секты «Исход» в Ленобласти

При обысках в доме лидера секты «Исход» Валентины Кузнецовой, которую задержали по делу о создании тоталитарного объединения в Ленинградской области, правоохранители осмотрели огромную резиденцию и помещения для собраний последователей. Кадры с найденной религиозной литературой и многочисленными портретами хозяйки дома оказались в распоряжении 360.ru.

На записи виден ухоженный участок с просторным двором и мощеными дорожками. На территории — современный бревенчатый дом. Внутри силовики сняли помещение со сводами, которое напоминало церковный зал.

В комнатах находились рукописные иконы, многочисленные портреты женщины, которую последователи считали «Матерью Мира», а также стеллажи с книгами на религиозную тематику и пачки печатных материалов. Отдельное помещение отвели под собрания. Там оборудовали подобие зрительного зала с большим количеством стульев и телевизором на стойке.