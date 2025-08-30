У москвича украли криптовалюту на 21,4 миллиона рублей

В Москве у местного жителя украли криптовалюту на сумму больше 20 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавший мужчина обратился за помощью в полицию. По его словам, неизвестный похитил у него криптовалюту в обменном пункте электронной валюты в центре столицы.

«Предварительно, ущерб превысил 21,4 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в США дочь миллиардера потеряла деньги на криптовалюте после консультации с экстрасенсами. Тейлор Томсон сделала инвестиции, положившись на мнение ясновидящих, и лишилась 80 миллионов долларов.