Пьянство и антисанитария. Стало известно, в какой семье воспитывался погибший в Ленобласти мальчик

Погибший девятилетний мальчик, исчезнувший в Санкт-Петербурге 30 января, рос в неблагополучной семье, где дети были вынуждены рано взрослеть и самостоятельно заботиться о себе. Об этом в разговоре с 360.ru рассказали знакомые его матери.

«Она раньше работала в магазинчике, в который я ходила. Но как у нее начались проблемы с наркотиками, общение прекратила», — сказала одна из собеседниц.

По словам петербуржанки, мать ребенка в последние годы имела серьезные проблемы не только с запрещенными веществами, но и с алкоголем, в квартире царила антисанитария.

«Через каких-то знакомых все знали, что он деньги воровал. Лично я не утверждаю, это по словам. У него были долги, брал микрозаймы», — пояснила она.

Другая женщина уточнила, что у матери, по разной информации, было шесть или семь детей, и погибший подросток был не единственным, кто пытался заработать на улице. Она добавила, что после визита органов опеки сожитель покинул квартиру, но условия жизни детей не изменились.

«Органы опеки осенью заинтересовались этой семьей. Женщине пришлось выгнать своего сожителя, и с того времени наркотики она не употребляет. Какие это были запрещенные вещества, я не знаю, но слышала от людей, которые ей помогали и продуктами, и вещами, что в квартире условия ужасные. Соответственно, детям пришлось рано повзрослеть, и это не единственный ее ребенок, который бегает на парковке, клянчит деньги и пытается как-то выжить», — отметила она.

Тело пропавшего 30 января мальчика обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области. Подозреваемого в убийстве — 38-летнего уроженца Луганской области, работавшего в строительной сфере, — задержали в Псковской области и доставили в Петербург. Он признал вину.