Детоубийца признался. Финал кошмарной истории: где нашли тело 9-летнего мальчика

Тело пропавшего в Петербурге мальчика нашли в пруду у деревни Яльгелево

В Ломоносовском районе Ленинградской области завершились поиски пропавшего девятилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в пруду, его, как предполагается, утопил ранее задержанный подозреваемый, сообщил Shot .

Останки мальчика нашли в водоеме у деревни Яльгелево. Здесь же находится дача подозреваемого. Тело обнаружили местные жители.

На допросе мужчина сознался в преступлении. Он заявил, что пытался склонить мальчика к близости. Школьник ответил отказом и якобы начал угрожать, что расскажет обо всем взрослым, если не получит плату за молчание.

После этого злоумышленник несколько раз ударил мальчика и увез за город. Там подозреваемый утопил ребенка в пруду, надеясь скрыть следы преступления.

Пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика искали с конца января. Следствие узнало, что он сел в машину в Красносельском районе. Полиция изначально считала приоритетной версию похищения ребенка.

В рамках расследования власти задержали 38-летнего уроженца ЛНР. Пресса предполагала, что мужчина был знаком с мальчиком — тот часто мыл машину подозреваемого.

С учетом тяжести совершенного преступления и того, что жертвой стал несовершеннолетний, подозреваемому грозит максимально суровое наказание, предусмотренное российским законодательством. Следствие и прокуратура могут запросить для него пожизненный срок.