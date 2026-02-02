Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в убийстве

Подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика доставили в Санкт-Петербург и передали сотрудникам Управления уголовного розыска. Как стало известно «Фонтанке» вечером 2 февраля из собственных источников, мужчина уже дал признательные показания.

По данным издания, задержанный в Псковской области после этапирования в Петербург признался в убийстве ребенка и сообщил следователям, где именно избавился от тела. Он указал конкретное место, после чего следственная группа выехала туда вместе с подозреваемым для проверки его показаний и проведения поисковых мероприятий.

Ребенок пропал несколько дней назад. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет показания задержанного на месте.

Как сообщает Mash, задержанный утопил мальчика в коттеджном поселке Лужайка, расположенном примерно в 162 километрах от Санкт-Петербурга. По данным телеграм-канала, 39-летнего подозреваемого удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения в супермаркете, где он покупал продукты.

После задержания мужчина длительное время отказывался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

Ребенка разыскивали полицейские и волонтеры, в общей сложности задействовали более 200 человек.