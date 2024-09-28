Подруга убитой в Балакове предпринимательницы назвала ее семью образцовой

Подруга убитой в Балакове Натальи Алешниковой усомнилась в том, что ее могли убить из ревности. В беседе с РИА «Новости» женщина назвала семью предпринимательницы образцовым союзом.

«Хотя, может, и были подводные камни. Но ведь у каждой семьи есть свои секреты», — отметила она.

По словам собеседницы агентства, Наталья вела здоровый образ жизни и всегда прекрасно выглядела. Также погибшая была очень разносторонним человеком. Помимо работы, у женщины было любимое хобби — она мастерила сладкие подарки, которые дарила близким и друзьям.

О пропаже Алешниковой стало известно вечером 22 сентября. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое неизвестных насильно посадили ее в автомобиль на парковке в Балакове и скрылись. Через два дня тело женщины нашли рядом с машиной.

Позже появилась версия, что к убийству 47-летней жительницы Балакова может быть причастна супруга ее любовника. Узнав об измене супруга, женщина якобы решила избавиться от соперницы.