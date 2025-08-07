Подростки под Новосибирском попытались отравить военного по наводке кураторов

Сотрудники ФСБ и Следкома в Новосибирской области пресекли попытку убийства военного Минобороны, которого хотели отравить токсичными веществами. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержаны два несовершеннолетних гражданина Российской Федерации, которые получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемые нанесли химикаты на ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида машины жертвы.

Заказ задержанные получили от украинских спецслужб в одной из групп в интернете по поиску «быстрого заработка». Деятельность подростков координировали с территории Украины, с кураторами они общались в Telegram.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело <…> („Покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой“) УК России», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее оперативники ФСБ задержали агентов, которые планировали устроить теракты на объектах транспорта и связи в Краснодарском крае. Подозреваемые действовали по наводке украинских кураторов.