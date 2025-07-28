ФСБ показала украинских агентов, планировавших теракт на Кубани

Оперативники ФСБ пресекли теракты на объектах транспорта и связи в Краснодарском крае по заданию украинских спецслужб. Пресс-служба ведомства показала кадры задержания подозреваемых.

Ими оказались двое россиян 1992 и 1996 годов рождения, а также выходец из страны Центральной Азии 1998 года рождения.

Специалисты ФСБ установили, что подельники по поручению куратора совершили неудачную попытку поджога релейного шкафа на железной дороге. По горячим следам злоумышленников задержали.

На допросе подозреваемые также сообщили о подготовке поджога объекта сотового оператора. Против них завели уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Покушение на диверсию». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала девятерых россиян за призывы убивать военных и полицейских.