Подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе рассказал о своих судимостях

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе сидел в тюрьме

В Кемеровской области задержали 49-летнего мужчину по подозрению в убийстве 12-летней девочки. В прошлом он отбывал наказание по аналогичной статье, сообщила пресс-служба СК по Кемеровской области — Кузбассу.

Тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в колодце возле заброшенного дома в городе Топки. Следком показал видео с места преступления и сообщил о задержании подозреваемого. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

«Установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель», — сообщила старший помощник руководителя регионального СКР Кристина Иванова.

В интернете появилось видео с участием подозреваемого, записанное в украинском плену. Уроженец деревни Малый Корчуган совершил первое преступление в 1991 году и с тех пор регулярно попадал в тюрьму с перерывами в два-три месяца.

В предыдущий раз его осудили по статье 105 УК России «Убийство» на срок до 2032 года. В октябре 2023 года мужчина отправился в зону боевых действий, попал в плен. По данным источника 360.ru, его освободили и вернули на фронт, откуда он дезертировал.

Другое убийство произошло в Бурятии. Мужчина принял подростка за любовника своей жены и несколько раз ударил ножом.