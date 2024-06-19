Убитую 12-летнюю девочку нашли в колодце в Кемеровской области

Волк: тело пропавшей в Кузбассе 12-летней девочки нашли в колодце

Фото: РИА «Новости»

Тело пропавшей 12-летней девочки нашли в колодце близ заброшенного здания в городе Топки Кемеровской области. Подозреваемого в гибели ребенка уже задержали, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из полиции Кемеровской области — Кузбасса задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки», — подчеркнула она.

Ребенка объявили в розыск как без вести пропавшего 18 июня. Сегодня тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в городе Топки. Труп находился в колодце около заброшенного здания.

В региональном СУ СК напомнили, что по факту исчезновения девочки ранее возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас на месте происшествия близ Комсомольской площади работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.

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