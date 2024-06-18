Россиянин зарезал выпускника школы, приняв его за любовника жены

По данным ведомства, мужчина приехал домой в ночь на понедельник, 17 июня. Но супруга отказалась открывать ему дверь. Он заночевал во дворе, а утром увидел проходящего мимо молодого человека и решил, что тот провел ночь с его женой.

Напуганный выпускник попытался убежать от разозлившегося ревнивца и побежал вдоль дороги, привлекая внимание водителей. Но никто из них не остановился. Нападавший догнал мальчика на остановке. Сначала он ударил выпускника электрошокером, а после схватился за нож и нанес несколько ударов. От полученных ранений подросток умер на месте.

Мать погибшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сын планировал поехать в школу, чтобы узнать результаты ЕГЭ. О предстоящей встрече договорился с одноклассницей, но на место так и не приехал. Женщина добавила, что сын как раз живет в том же районе, где и ревнивец.

Следователи Бурятии завели уголовное дело об убийстве. Его расследование взяла под контроль республиканская прокуратура. В ближайшее время криминалисты обратятся с ходатайством в суд для избрания подозреваемому в жестокой расправе над подростком меры пресечения.

В середине мая московские следователи задержали в поселке Первомайское подростка по подозрению в убийстве домработницы. По версии следствия, юноша повздорил с горничной и несколько раз ударил ее ножом.