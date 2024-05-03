Ударившего девочку в Люберцах мужчину арестовали | 360°

Важное 03 мая 2024, 14:59 Ударившего девочку в Люберцах мужчину арестовали Суд заключил под стражу подозреваемого в избиении девочки в Люберцах Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Суд арестовал 33-летнего мужчину, которого подозревают в избиении девочки в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка также показала, что мужчина незаконно находился на территории России.

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«Установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина», — указали в пресс-службе.

Подсудимый отказался давать показания. Против него могут возбудить уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

По данным прокуратуры, подозреваемый проходил 2 мая мимо группы школьников и внезапно напал на девочку. Он ударил девятилетнего ребенка по голове. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Мать пострадавшей школьницы рассказала 360.ru, что прохожий вел себя неадекватно и пинал автомобиль. После этого он без причин ударил и девочку.