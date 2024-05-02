СК возбудил дело из-за нападения на 9-летнюю девочку в Люберцах | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 17:35 СК возбудил дело из-за нападения на 9-летнюю девочку в Люберцах Телеканал «360»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прохожего, который ударил по голове школьницу в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Неадекватный мужчина набросился на ребенка, который возвращался с ровесниками из школы домой. Девятилетняя девочка получила травму головы, а преступник скрылся.

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«В настоящее время на причастность к совершению указанного преступления проверяется мужчина 1999 года рождения», — указали в пресс-службе.

Ход расследования уголовного дела проконтролирует Люберецкая городская прокуратура. В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что личность нападавшего уже установили.

Ранее мать пострадавшей девочки рассказала 360.ru, что ее дочь просто проходила мимо мужчины, который внезапно со всей силы ее ударил. Женщина добавила, что школьницу отвезли в травмпункт.