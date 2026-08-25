Иностранец в Уфе нарядился женщиной, чтобы убить жену

В Уфе мужчина получил более шести лет колонии за покушение на убийство жены. В момент преступления он притворился женщиной, а после попытался скрыться за границей. Об этом сообщила пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Иностранец из ревности решил убить супругу. В апреле он надел женский спортивный костюм, парик и медицинскую маску, подкараулил жену на улице и ударил ножом.

Женщина получила раны шеи, груди, лица и других частей тела, но отбилась от мужа. Обидчик попал в руки правоохранителей в Калининграде при попытке скрыться за границей.

Октябрьский районный суд Уфы отклонил просьбу потерпевшей закрыть дело после примирения сторон. Ее муж получил шесть лет три месяца колонии строгого режима.

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