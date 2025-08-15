Подозреваемого в убийстве судьи в Камышине проверят на вменяемость

Задержанный по подозрению в убийстве федерального судьи житель Камышина не высказал свою позицию о виновности или невиновности. Об этом в комментарии 360.ru заявил представляющий его интересы адвокат Иван Синяпкин после судебного заседания по избранию меры пресечения.

Правозащитник добавил, что расследующие дело криминалисты назначат его подзащитному экспертизу для проверки психического состояния и вменяемости, как это всегда проходит в делах о жестоких убийствах.

«Он не желает высказывать никакую позицию о виновности или невиновности», — заявил Синяпкин.

Адвокат не стал отвечать на вопрос о том, имеет ли его подзащитный отношение к Вооруженным силам России. Синяпкин пояснил, что эту тему на судебном заседании не поднимали.

Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве федерального судьи до 14 октября. Об отправленном в СИЗО известно, что это 47-летний предприниматель, который постоянно проживает в Камышине.

Тело федерального судьи с ножевыми и огнестрельными ранениями нашли на Советской улице Камышина в минувший четверг, 14 августа.

Следователи завели уголовные дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном хранения оружия. Обвинения арестованному пока не предъявили.