В Камышине возбудили уголовное дело о жестоком убийстве судьи

В Камышине после жестокого убийства федерального судьи следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый уже задержан, сообщила пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Подозреваемым оказался местный житель. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном хранении огнестрельного оружия.

«В вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — уточнило ведомство.

По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее СМИ сообщили, что на федерального судью в Камышине мог напасть ревнивый мужчина.