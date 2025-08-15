15 августа 2025 15:00 Коммерсант зверски убил судью в Камышине из-за жены: тело нашли без члена, с ножом в глазу 0 0 0 Фото: Жесть. Камышин, НАШ КАМЫШИН / Telegram Криминал

Федерального судью Василия Ветлугина зверски убили в Камышине Волгоградской области. Мужчину застрелили, отрезали половой член и воткнули нож в глаз. Изуродованное тело нашли на улице Советской, практически напротив сквера у здания суда. По одной из версий, мотивом расправы могла стать ревность.

Как нашли тело судьи и поймали убийцу Василия Ветлугина Об убийстве Ветлугина стало известно вечером 14 августа. Страшные подробности расправы сообщил источник Shot. «Предварительно, убийство могло произойти на почве ревности: мужчину мог убить супруг женщины, которая изменяла ему с судьей», — уточнил собеседник Telegram-канала. На фото с места трагедии видно, что тело судьи лежит посреди улицы. В тот момент его еще не успели ничем накрыть. Рядом стояли несколько шокированных прохожих. Видимо, именно они и позвонили в полицию.

Сообщение о случившемся правоохранители получили около 17:00, рассказали в региональном главке МВД. Прибывшие на место оперативники установили, что погибший был судьей городского суда.

Фото: РИА «Новости»

«В результате введенного специального плана подозреваемый в преступлении был установлен и задержан по горячим следам. Им оказался 47-летний местный житель. Фигурант передан в следственные органы», — добавили в пресс-службе. В СК уточнили, что против подозреваемого возбудили дело по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Подробностей в ведомстве не привели, уточнив лишь, что на теле убитого обнаружили огнестрельные и колото-резаные ранения.

Фото: РИА «Новости»

«По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заключили в Следкоме. В ближайшее время коммерсанта должны будут отправить под стражу. Участок улицы, где нашли тело, временно перекрыли для следственных действий.

Изначально несколько каналов и СМИ писали, что убийцей федерального судьи в Камышине, предварительно, был военный, приехавший в отпуск домой. Но эти данные не подтвердились.

Что известно о подозреваемом: версия с ревностью По информации Baza, убийца Ветлугина сам сдался полиции. Мужчине 47 лет, он частный предприниматель, занимается пассажирскими перевозками, добавил источник канала. Пока не ясно, как он узнал о том, что его супруга якобы крутит роман с судьей. Так или иначе, коммерсант пришел в ярость и решил убить соперника. По предварительным данным, он подкараулил Ветлугина недалеко от здания городского суда и несколько раз выстрелил в него из «Сайги». После ножом вырезал половой орган, вложил в рот, а затем воткнул нож в глаз. И тут же остался ждать прибытия правоохранителей, чтобы сдаться. Версию об убийстве судьи из ревности также разделили источники V1.RU. По их словам, женщина, чей супруг так зверски расправился с Ветлугиным, работала в сфере судопроизводства.

Интересно Ветлугин родился в мае 1985 года в Карелии. Окончил Саратовскую государственную академию права. С сентября 2007 по август 2011 года работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району, затем до 2013-го был помощником судьи Камышинского городского суда. На должность мирового судьи судебного участка № 14 его назначили летом 2013 года. А федеральным судьей погибший стал 15 апреля 2019 года. Ветлугин родился в мае 1985 года в Карелии. Окончил Саратовскую государственную академию права. С сентября 2007 по август 2011 года работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району, затем до 2013-го был помощником судьи Камышинского городского суда. На должность мирового судьи судебного участка № 14 его назначили летом 2013 года. А федеральным судьей погибший стал 15 апреля 2019 года.

При этом один из родственников Ветлугина рассказал изданию, что дама, из-за которой, предположительно, расправились с Василием, уже не была замужем, но бывший муж, по слухам, не отставал от нее, угрожал и избивал. «А Василий, я так думаю, мог заступиться за нее по-человечески, и, возможно, отсюда все и началось», — добавил он. Другой собеседник V1.RU отметил, что убийца и судья в прошлом довольно близко общались. «[Подозреваемый] был состоятельным человеком, он занимался грузоперевозками, у него был отдел недвижимости, и с Василием они очень близко общались. По словам знакомых, при задержании он вел себя очень дерзко. Думаю, что никакого аффекта у него не было. Вел себя дерзко. Казалось, что он шел на это умышленно», — поделился мужчина.

Фото: Жесть. Камышин / Telegram

Журналисты также выяснили, что в 2009 году ИП человека, который является полным тезкой убийцы, признали банкротом, но в 2024-м он снова начал бизнес. Также в архивах Камышинского городского суда сохранилось дело гражданского судопроизводства за 29 июля 2019 года, где опять же полный тезка подозреваемого требовал обнулить право собственности на проданный им во время банкротства пассажирский катер, за который ему почему-то приходили платежи. Судьей тогда был Ветлугин. Иск предпринимателя удовлетворили.