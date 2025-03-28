В Петербурге школьница наткнулась на детский череп в канаве возле парка

В Санкт-Петербурге школьница во время прогулки в парке наткнулась на детский череп, лежащий в пакете. Об этом сообщило издание 78.ru .

Девочка гуляла с друзьями в парке на Павловском шоссе в Пушкине. Как рассказала мать школьницы, дети там бегали, а потом перепрыгнули через канаву и нашли человеческий череп возле входа в парк. Дочь рассказала ей об этом, записав сообщение в Telegram и отправив фото находки.

«Там в пакете только череп, больше ничего. Я сначала подумала, что череп крупной собаки, но она сделала фотографию, и тогда я поняла, что это человеческий череп, пакет разорван», — сказала женщина.

Школьница позвонила в полицию, дождавшись приезда экстренных служб. На месте происшествия уже работает следователь ГСУ СК России по городу. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Предположительно, череп принадлежит ребенку младшего возраста.

Ранее в Великобритании сообщили, что с начала года на Балераских островах начали находить отрезанные и разложившиеся части человеческих тел. Местные власти предположили, что они принадлежат мигрантам, которые пытались попасть в Испанию.