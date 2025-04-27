Подозреваемого в подрыве генерал-лейтенанта Москалика привезли в Балашиху

Криминалисты доставили подозреваемого в организации убийства генерал-лейтенанта Москалика Игната Кузина на место взрыва в Балашиху для сверки показаний и проведения следственный действий. Видео с места опубликовал РЕН ТВ .

Судя по опубликованным кадрам, следователи провели работу не только на улице, где стоял припаркованный автомобиль, но и внутри дома, в съемной квартире подозреваемого.

О задержании Кузина стало известно в минувшую субботу, 26 апреля. На допросе мужчина признался, что его завербовали в Киевской области в 2023 году. Куратором выступил человек, который представился Вадимом.

По его указанию в том же году Кузин переехал в Москву, а в ноябре 2024 года въехал в съемную квартиру в Балашихе, которую оплачивал куратор. Благодаря соседству с Москаликом он внимательно изучил маршрут, привычки и расписание офицера.

Машину для будущего подрыва Кузин приобрел в феврале этого года. Тогда же получил координаты тайника с бомбой и видеокамерой для фиксации подрыва. По его словам, детонацию дистанционно провел его куратор, находившийся на территории Украины.

Заложенная в автомобиль Volkswagen Golf самодельная бомба взорвалась около жилого дома в Балашихе утром в пятницу, 25 апреля. В момент детонации из подъезда вышел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он получил множественные ранения от разлетевшихся поражающих элементов и скончался на месте.