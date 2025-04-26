Подозреваемого в убийстве генерала Москалика в Балашихе задержали

Силовики провели задержание подозреваемого в подрыве генерал-лейтенанта Генштаба Минобороны Ярослава Москалика в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«Задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, подозреваемый заминировал автомобиль Volkswagen Golf в Балашихе. В результате подрыва на месте погиб генерал-лейтенант Москалик.

По данным Следственного комитета, в настоящее время правоохранители работают с мужчиной в рамках уголовного дела. Обстоятельства преступления устанавливаются, также продолжается сбор доказательств.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возможной причастности украинских спецслужб к организации атаки в Балашихе.