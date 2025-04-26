ФСБ раскрыла детали теракта с убийством генерал-лейтенанта Москалика

ФСБ: убившую генерал-лейтенанта Москалика бомбу в машине активировали с Украины

Заложенное в припаркованную машину взрывное устройство для убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика привели в действие с территории Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что детонацию провели, когда высокопоставленный офицер вышел из подъезда дома.

«При выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины», — указали в ФСБ.

Заложенная бомба сработала в автомобиле около дома на улице Нестерова в городском округе Балашиха в минувшую пятницу, 25 апреля.

В момент детонации из подъезда вышел заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он получил множественные ранения от поражающих элементов и скончался на месте.

По подозрению в организации покушения ФСБ задержала обладателя вида на жительство на Украине Игната Кузина. В ведомстве назвали его агентом украинских спецслужб. По предварительным данным, задержанный купил и заминировал взорвавшийся автомобиль. Сейчас с ним работают криминалисты.