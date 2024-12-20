Почти два миллиона рублей и люксовые часы нашли у задержанного главы Корпорации развития

Полицейские обнаружили почти два миллиона наличными и люксовые часы у задержанного гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У подозреваемого в хищении 173 миллионов рублей Владимира Лукина провели обыски. В его квартире и загородном доме сотрудники полиции нашли около двух миллионов рублей и коллекцию часов стоимостью более ста тысяч долларов.

«Среди них часы Rado, Vacheron Constantin, Breguet, IWC. Следствию предстоит выяснить законность происхождения денежных средств и имущества», — уточнил источник.

Гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина задержали по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Незадолго до задержания Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны России.

Ранее суд уже отправил под стражу на два месяца его бывшего заместителя Игоря Грабина.