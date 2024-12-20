Незадолго до задержания главу курской Корпорации развития наградили медалью

Незадолго до задержания гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ. Об этом заявил Telegram-канал Mash .

Лукин очень гордился полученной наградой и хвастался ею перед знакомыми, отметил собеседник Mash. Мужчина был уверен, что деятельность Корпорации развития Курской области не вызывает вопросов и подозрений у правоохранительных органов.

По данным Mash, арестованный заместитель Лукина Игорь Грабин фактически не работал в компании и отвечал только за вывод денежных средств.

«Следователи предположили, что фактические указания заключать те или иные контракты давал сам Лукин», — уточнил источник.

Ранее стало известно, Гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина задержали по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд уже отправил под стражу на два месяца его бывшего заместителя Игоря Грабина, который, по версии следствия, незаконно растратил деньги, предназначавшиеся для строительства фортификационных сооружений в регионе. Управление капитального строительства Курской области потребовало неустойку с Корпорации развития за то, что та не сдала вовремя постройки по гособоронзаказу.