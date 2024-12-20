Стало известно, какой срок грозит главе Корпорации развития Курской области

Главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину грозит до 10 лет лишения свободы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Задержали чиновника накануне у него дома. В ближайшее время Лукину изберут меру пресечения.

Ранее суд отправил под стражу на два месяца его бывшего заместителя Игоря Грабина, который, по версии следствия, незаконно растратил деньги, предназначавшиеся для строительства фортификационных сооружений в регионе. Управление капитального строительства Курской области потребовало неустойку с Корпорации развития за то, что та не сдала вовремя постройки по гособоронзаказу.

По версии Telegram-канала Mash, именно из-за хищений на этих объектах и сняли с должности главу Курской области Алексея Смирнова.