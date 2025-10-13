Почти 10 лет тюрьмы назначили мужчине за убийство из-за водки в магазине

Директору магазина в Раменском дали почти 10 лет за убийство из-за бутылки водки

В Раменском 32-летнего директора магазина приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы за убийство покупателя, который не заплатил за товар. Об этом сообщила прокуратура Московской области .

Все произошло днем 30 ноября 2024 года в продовольственном магазине в дачном поселке Удельная. Между директором и 49-летним местным жителем вспыхнул конфликт из-за неоплаченных товаров. Мужчина под предлогом просмотра записей с видеокамер пригласил покупателя в подсобное помещение, где избил его и задушил.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Ранее знакомый убитого в беседе с 360.ru рассказал, что оказавшись без денег, мужчина начал просить в долг у всех, чтобы купить себе алкоголь. Он допустил, что именно тяжелое состояние толкнуло погибшего на кражу бутылки водки.