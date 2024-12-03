Запой довел жителя Подмосковья до кражи. За попытку вынести из магазина бутылку водки его убили

В Подмосковье задержали директора магазина по подозрению в убийстве покупателя

Укравший бутылку водки в супермаркете Раменского городского округа расплатился за свой проступок жизнью. Директор торговой точки избил и задушил магазинного воришку в подсобном помещении. В распоряжении 360.ru оказалось видео с камер наблюдения магазина.

На опубликованных кадрах директор остановил выходящего из супермаркета мужчину и потребовал показать, что тот взял с собой. Покупатель достал бутылку алкоголя, но чек о покупке предоставить не смог. Руководитель магазина отвел подозреваемого в краже в подсобное помещение, откуда покупатель уже не вышел.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что магазин расположен в дачном поселке Удельная Раменского городского округа. В подсобном помещении супермаркета нашли труп 49-летнего мужчины.

В ходе осмотра тела криминалисты установили, что смерть наступила от травмы шеи тупым предметом. Проще говоря, его задушили.

Подмосковные следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемым стал директор магазина, которого задержали. По данным криминалистов, 30 ноября он избил мужчину, укравшего алкоголь, а после задушил.

В ближайшее время суд по ходатайству правоохранителей изберет подозреваемому меру пресечения. Ход расследования дела взяла под свой контроль Раменская городская прокуратура.

Перед смертью убитый был в запое

Знакомый убитого в комментарии 360.ru заявил, что последние несколько недель мужчина находился в состоянии запоя. Из-за злоупотребления спиртным его уволили с работы на кабельном заводе.

Оказавшись без денег, мужчина начал просить в долг у всех, чтобы купить себе алкоголь. Собеседник 360.ru допустил, что именно тяжелое состояние толкнуло погибшего на кражу бутылки водки.

«Он на пробку хорошо подсел», — добавил знакомый погибшего.

В начале ноября москвич с непогашенными судимостями получил год и восемь месяцев колонии строгого режима за кражу из супермаркета шести упаковок сливочного масла и шести бутылок шампуня. Свою добычу злоумышленник вынес из торгового зала в подарочном пакете, который прихватил там же. При попытке охранника остановить его магазинный воришка сбежал.