Охрану подмосковного магазина уличили в жестокости после убийства покупателя

Отвечающие за безопасность магазина в городском округе Раменское, где нашли задушенного мужчину, всегда превышали свои полномочия и применяли силу к покупателям. Об этом 360.ru рассказал знакомый погибшего.

По словам мужчины, ему известен случай, когда охранники за шкирку вытащили одного из пришедших за покупками.

«Там всегда возникали сложности, но то, что охрана превышала свои полномочия, — это факт», — заявил собеседник 360.ru.

Он добавил, что о погибшем в торговой точке может отозваться только положительно, несмотря на то, что тот злоупотреблял алкоголем.

«Последние пару-тройку лет он в клинче находился. Не работал, когда его встречал, всегда спрашивал на жизнь денег. Но всегда по-доброму. Алкоголь его сгубил, но он не буянил, а тихо пил дома», — добавил знакомый.

О том, что убитый никогда не вел себя агрессивно, 360.ru подтвердила его знакомая. Она подчеркнула, что мужчина не шел на конфликт. Поэтому ее сильно удивило то, что тот решился на кражу алкоголя и погиб на территории магазина.

«Не знаю, почему он не купил эту водку. Может быть, денег не было. Просто сам факт человека убивать за бутылку — это чересчур. <…> На основании чего он его убил? Просто потому, что он водку украл? Мог и полицию вызвать», — добавила она.

По подозрению в убийстве укравшего бутылку водки мужчины подмосковные следователи задержали директора магазина. Труп погибшего со следами удушения нашли в подсобном помещении, куда руководитель торговой точки завел покупателя, когда он пытался вынести из зала алкоголь без оплаты. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.