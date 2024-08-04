По делу Тимура Иванова могут изменить или дополнить обвинения

РИА «Новости»: СК может изменить обвинения по делу экс-замминистра Иванова

Фото: РИА «Новости»

Следователи по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучают собранные доказательства, в том числе документы и телефонные звонки. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на официальные судебные документы.

Говоря о продлении срока следствия, специалисты указывали на необходимость изучить доказательства. После оценки СК может изменить или дополнить обвинения, которые ранее предъявили фигурантам

«С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», — уточнили авторы материала.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали. Басманный суд продлил заключение под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы Иванова изменить меру пресечения.

Бывший чиновник отверг обвинения. Он заявил следователям, что не совершал ничего криминального, а его действия следовало оценивать в гражданско-правовой плоскости.

Ранее фигурантом дела о крупном мошенничестве стал Сергей Сухов, работавший под кураторством Иванова. Его поместили в изолятор. По делу также проходят сотрудники коммерческих предприятий, выполнявшие работы в рамках государственного контракта. Предварительный ущерб следователи оценили в 200 миллионов рублей.

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