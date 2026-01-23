Плохо себя чувствует. Сестра избитого в Лыткарине мужчины рассказала о последствиях нападения подростков

Сестра жителя Лыткарина, пострадавшего при нападении подростков, рассказала 360.ru о его состоянии и обстоятельствах произошедшего. По словам Юлии, мужчина чувствует себя плохо и переживает из-за последствий нападения.

«Плохо себя чувствует. Как ему на работу так устраиваться теперь? Куда же его теперь возьмут-то на работу? Никуда не возьмут, а до пенсии далеко», — сказала она.

Говоря о самом инциденте, Юлия пояснила, что нападение не было заранее направлено именно на ее брата. По словам женщины, подростков в квартиру позвал сосед.

«Сосед позвал их, чтобы выгнать каких-то мужчин из комнаты. Дима выглянул на шум — и по дороге они зацепились и за него. Вот и все, что я знаю», — рассказала она, добавив, что характер и степень травм сейчас уточняются.

В Лыткарине подростки избили пожилого мужчину. Видео с издевательствами быстро распространилось в соцсетях. В ГУ МВД по Московской области заявили, что полицейские выявили запись в ходе мониторинга интернета и установили личности троих несовершеннолетних местных жителей. Подростков опросили в присутствии законных представителей.

В прокуратуре Московской области сообщили, что расследование уголовного дела взято на контроль. По предварительным данным, группа подростков незаконно проникла в квартиру 51-летнего жителя Лыткарина, применив к нему насилие и похитив телефон и 27 тысяч рублей. Днем ранее мужчину также избили, фиксируя происходящее на видео. Возбуждено дело о грабеже с незаконным проникновением в жилище, двое несовершеннолетних задержаны, вопрос об избрании меры пресечения рассмотрит суд.

Ранее группа девочек-подростков напала на школьницу в Майкопе и избила ее до тяжелых травм. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, травмы головы и повреждения внутренних органов.