В Лыткарине подростки ворвались в квартиру к пенсионеру и избили его

В Лыткарине Московской области подростки ворвались в квартиру к пожилому мужчине и избили. Кадры издевательств над пенсионером появилась в интернете. Запись сопровождалась резкими комментариями и быстро разошлась по соцсетям.

Позднее в ГУ МВД России по региону сообщили, что полицейские выявили эту видеопубликацию в ходе мониторинга интернета. Правоохранители установили личности троих несовершеннолетних местных жителей, причастных к инциденту. Подростков опросили в присутствии их законных представителей.

В полиции уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее группа девочек-подростков напала на школьницу в Майкопе и избила ее до тяжелых травм. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, травмы головы и повреждения внутренних органов.