«Прыгали на голове». В Майкопе подростки жестоко избили школьницу

Группа девочек-подростков напала на школьницу в Майкопе и избила ее до тяжелых травм. Об этом сообщила прокуратура республики Адыгея в телеграм-канале .

«Подростки избили школьницу, которая возвращалась домой с дополнительных занятий. По данному факту орган полиции проводит процессуальную проверку», — заявили в надзорном ведомстве.

Как уточнило издание «Адыгея сегодня» со ссылкой на мать пострадавшей, несколько подростков напали на 14-летнюю девочку из‑за личной неприязни. По ее версии, знакомый мальчик поругался с одной из нападавших и расстался с ней после того, как поддержал ее дочь.

Мать утверждает, что в драке участвовали пять девочек: они били руками и ногами и «прыгали на голове». Рядом стояли мальчики и снимали происходящее на телефон.

Прохожие заметили избиение, вмешались и разогнали агрессивную компанию. Девочку отвезли в больницу. Врачи диагностировали сотрясение мозга, травмы головы и повреждения внутренних органов. За ребенком наблюдают медики.

Ход и результаты проверки правоохранительных органов прокуратура взяла под контроль.

Ранее в Петербурге девочку-подростка вместе с пьяным мужчиной задержали по подозрению в разбойном нападении.