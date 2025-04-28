Пять иностранцев задержали за попытку пересечь границу с Финляндией в Ленобласти

Российские пограничники не позволили пяти иностранным гражданам незаконно пересечь государственную границу и сбежать в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники пограничной службы безопасности поймали иностранцев в Выборгском районе. Первая попытка пересечь границу в обход КПП произошла в апреле.

«Задержан иностранный гражданин, который планировал незаконно пересечь государственную границу из России в Финляндию в обход пунктов пропуска. При себе иностранец имел теплые вещи, средства личной гигиены и наличные денежные средства», — отметили в пресс-службе.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение границы.

Второй случай тоже зафиксировали весной в Выборгском районе — пограничники поймали четырех иностранцев. Против них возбудили дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Ленобласти задержали наркодилера, который вплавь незаконно пересек границу из Эстонии в Россию. Мужчина находится в международном розыске.