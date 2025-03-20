Наркодилера, который незаконно пересек границу, задержали в Ленобласти

В Сланцевском районе Ленобласти был задержан путешественник в гидрокостюме, который незаконно пересек границу из Эстонии в Россию. Об этом написала Neva.Today.

Сотрудники Пограничного управления задержали 34-летнего мужчину. Как выяснилось, задержанный находится в международном розыске за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ.

После инцидента против него возбудили дополнительное уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

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