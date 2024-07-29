Песков отказался комментировать арест экс-замминистра обороны Булгакова

Песков: Путин знает об аресте экс-замминистра обороны Булгакова

Фото: РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путину сообщили об аресте бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Естественно, президент в курсе об этом», — сказал он.

При этом Песков не стал отвечать, что думают об этом в Кремле, заявив, что подобные вопросы — дело следственных органов.

Булгакова задержали сотрудники ФСБ 26 июля. Следственные органы заподозрили генерала в растрате в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината и поставлял армии некачественные продукты по завышенной цене.

Генерал занимал должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению с 2008 по 2022 год. В 2016 году за свою работу он получил звание Героя России.

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

Дети в центре внимания. Андрей Воробьев рассказал о работе летних лагерей в Подмосковье

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте