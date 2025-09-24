Перешедшего на сторону ВСУ экс-офицера Ступникова объявили в розыск

Бывшего российского офицера Льва Ступникова, который перешел на украинскую сторону, объявили в федеральный розыск в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск», — заявили в агентстве.

Основанием для розыска стала статья УК.

Ранее стало известно, что жена Ступникова может жить в Забайкалье. Женщина работает тренером в бассейне. Ее знакомые рассказали, что она была наблюдателем на недавних выборах.

Из-за действий Льва Ступникова погибли более 200 человек. Он в течение семи месяцев передавал украинской армии информацию о местоположении своих боевых товарищей. В вероятном предательстве бывшего офицера уличили военные спецназа «Ахмат».