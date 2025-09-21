RT: жена Ступникова живет в Забайкалье и работает тренером в бассейне

Жена предателя Льва Ступникова, перешедшего на сторону Украины, вероятно, живет в Забайкалье — городе Борзя. Об этом сообщил RT .

«Она — тренер в бассейне, живет одна. По словам знакомых, работала на недавних выборах наблюдателем», — указано в публикации.

Также RT разыскал соседей тещи Ступникова. Они несколько раз замечали его, когда он приезжал к будущей жене и оставался на ночь.

На совести Ступникова гибель более 200 человек. В течение семи месяцев он передавал ВСУ информацию о местоположении своего подразделения. В возможном предательстве Ступникова уличили бойцы группы Аида спецназа «Ахмат».

Ранее жителя Запорожской области приговорили к 17 годам за госизмену. Осужденный готовил теракт против сотрудника полиции вместе с группой сообщников. Они планировали взорвать силовика с помощью самодельной бомбы, которую получил куратор из ГУР Украины. Взрывчатку спрятали в тайнике.