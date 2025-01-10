Перед нападением на школу в Курске подросток грозился «устроить мясорубку»

Курский подросток, пытавшийся поджечь школу в Курске, публиковал в социальных сетях фотографии с ружьем, а также отправил «план» с описанием своих действий в школьный чат. Старшеклассник грозился устроить в учебном заведении «мясорубку».

Подросток расписал две схемы действий, и они обе включали в себя избиение «до посинения» бывшей девушки, «мясорубку» в школе и бегство.

«Последний раз приветствую вас, это мой план <… > Как же я рад», — написал 16-летний учащийся.

Отправленный документ он озаглавил как «Хороший урок для биомусора».

Парень расколотил молотком окна припаркованной у школы машины, а также выбил стекло в двери учебного заведения. В Сети появилась информация, что подросток мог пытаться поджечь здание из-за расставания со своей девушкой, которая училась в этой школе.

Против старшеклассника возбудили уголовное дело. Мать его бывшей девушки рассказала, что школьник не угрожал ее дочери и оставлял впечатление спокойного и застенчивого человека. По ее словам, парень также увлекался мотоциклами.