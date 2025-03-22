Пенсионеров разводят по новой схеме: мошенники заманивают жертв дешевыми лекарствами
МВД: мошенники торгуют пустышками под видом лекарств по льготным ценам
Пенсионерам нельзя верить тем, кто якобы занимается торговлей лекарствами по льготным ценам. Об этом со ссылкой на документы МВД России сообщило РИА «Новости».
Правоохранители рассказали, что незнакомцы связываются с пенсионерами по телефону и предлагают приобрести лекарства по якобы льготным ценам. Однако после оплаты жертва обмана ничего не получает или, что еще хуже, получает таблетки-пустышки.
В ведомстве призвали пенсионеров с осторожностью относиться к звонкам и не доверять подобным предложениям.
Также стало известно, что мошенники, представляясь сотрудниками банка, убеждают клиентов в том, что функция самозапрета на кредиты была установлена неправильно. После этого жертву просят перейти по поддельной ссылке.
Ранее мошенники преодолели магические способности участницы телепроекта «Битва экстрасенсов» Алену Эйзин. Им удалось выманить у нее 170 тысяч рублей.