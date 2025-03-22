Пенсионеров разводят по новой схеме: мошенники заманивают жертв дешевыми лекарствами

Пенсионерам нельзя верить тем, кто якобы занимается торговлей лекарствами по льготным ценам. Об этом со ссылкой на документы МВД России сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители рассказали, что незнакомцы связываются с пенсионерами по телефону и предлагают приобрести лекарства по якобы льготным ценам. Однако после оплаты жертва обмана ничего не получает или, что еще хуже, получает таблетки-пустышки.

В ведомстве призвали пенсионеров с осторожностью относиться к звонкам и не доверять подобным предложениям.

Также стало известно, что мошенники, представляясь сотрудниками банка, убеждают клиентов в том, что функция самозапрета на кредиты была установлена неправильно. После этого жертву просят перейти по поддельной ссылке.

Ранее мошенники преодолели магические способности участницы телепроекта «Битва экстрасенсов» Алену Эйзин. Им удалось выманить у нее 170 тысяч рублей.