Мошенники начали использовать самозапреты на кредиты для обмана россиян

Мошенники, представляясь сотрудниками банка, убеждают клиентов в том, что функция самозапрета на кредиты была установлена неправильно, и пытаются убедить их перейти по поддельной ссылке. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.

«Несмотря на введение с 1 марта 2025 года функции самозапрета на кредиты, уже фиксируются попытки взлома личных кабинетов на „Госуслугах“. Злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и сообщают о якобы неправильно установленной функцией самозапрета», — процитировало его РИА «Новости».

Затем жертве отправляют фишинговую ссылку, перейдя по которой, злоумышленники получают доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги» и в банковских приложениях. После этого они совершают хищение по уже известным алгоритмам.

По информации, предоставленной Министерством цифрового развития, за первую декаду работы сервиса самоограничения на получение кредитов через портал «Госуслуги» активировали более пяти миллионов раз.

С 1 марта на портале «Госуслуги» появился новый сервис — возможность устанавливать добровольный самозапрет на получение кредитов и займов. Стоит отметить, что запрет не распространяется на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.

Ранее юрист Елена Никоненкова рассказала, что самозапрет на получение кредита не всегда может защитить от мошенников. Она напомнила, что злоумышленники могут обойти самозапрет, получив доступ к «Госуслугам», снять ограничение от имени жертвы или же повлиять на человека так, что он сам отключит запрет.