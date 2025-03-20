Участницу «Битвы экстрасенсов» развели мошенники

Участницу телепроекта «Битва экстрасенсов» Алену Эйзин из Нижнего Тагила обманули мошенники, выманив у нее около 170 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Сама женщина рассказала, что в соцсетях столкнулась с темными силами, пока искала подработку. Заказчик предложил «мастеру жизни», как называет себя Алена, ставить лайки и писать комментарии за деньги и обещал хорошо платить за работу. На одном из заданий, где нужно было заказывать товары, женщина потеряла почти 170 тысяч рублей.

Когда заказчик попросил перевести 150 тысяч рублей, чтобы вернуть переведенные деньги, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Произошедшее женщина назвала испытанием, «через которое нужно пройти, чтобы остаться в Москве». При этом она объяснила, что оказалась в ловушке у мошенников, потому что «ответственная и привыкла выполнять работу до конца».

Ранее в МВД рассказали, что мошенники, представляясь сотрудниками банка, убеждают клиентов в том, что функция самозапрета на кредиты была установлена неправильно, и пытаются убедить их перейти по поддельной ссылке.